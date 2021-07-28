العين يتعاقد رسمياً مع المدافع التونسي مرياح حتى 2023

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم من خلال الموقع الإلكتروني للنادي اليوم عن التعاقد مع الدولي التونسي ياسين مرياح (28 عاماً)، حيث يتوقع أن يكون أحد الإضافات المهمة لدفاع العين، وهو ثالث اللاعبين الأجانب في الفريق حاليا.

ويلعب مرياح للعين لموسمين حتى 2023، ويمتلك تجربة كبيرة، كما سيعتبر أحد العناصر المهمة في الموسم الجديد لـ"الزعيم". وقال مشرف فريق العين عبدالله علي في تصريح صحافي: ياسين مرياح، يعتبر إضافة مهمة لتعزيز منظومة العين الدفاعية، لما يتمتع به من مقدرات عالية وخبرة دولية كبيرة، وحضور رائع وشخصية مميزة داخل وخارج الملعب.

وأضاف: المؤكد أن اللاعب لن يكون غريباً عن العين، الذي لعب له كوكبة من نجوم كرة القدم التونسية ونجحوا في معانقة المجد مع (الزعيم)، كمحيي الدين هبيطة وحمادي العقربي واسكندر السويح، ونتمنى له وزملائه التوفيق مع الفريق خلال مشوار التحدي في الموسم الجديد.

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