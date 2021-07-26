«شطرنج الفجيرة» يطلق معسكره الافتراضي

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

دشن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أمس، فعاليات المعسكر الصيفي الافتراضي الذي يُقام تحت عنوان «صيفنا مهارات.. تحدي.. إتقان» ويختتم في الخامس من اغسطس المقبل ويتضمن فقرات نوعية عن تعليم الشطرنج، وأسسه وكيفية ممارسته وموضوعات اجتماعية أخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت لـ«الإمارات اليوم»: «كشفت المعسكرات الصيفية السابقة عن لاعبين موهوبين ومميزين انضموا لاحقاً لفريق النادي، ومنهم من أصبح من اللاعبين البارزين لذلك نحرص دائماً على الاهتمام بهذه المعسكرات ونتطلع لاستكشاف لاعبين جدد من خلال المعسكر المقبل، إضافة الى دعم ابناء المجتمع بالأفكار الأخرى التي يضمها المعسكر في الفقرات غير الرياضية من خلال العمل على تحويل فترة الإجازة الصيفية الى فرصة للتحفيز على البحث والمبادرة».

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