تعرف إلى نتائج الرامي الإماراتي سيف بن فطيس في أولمبياد طوكيو (صور)

المصدر: طوكيو – أحمد جمال الدين

أنهى رامي المنتخب الإماراتي سيف بن فطيس اليوم الأول من مسابقة الاسكيت برصيد 70 نقطة من 3 جولات من أصل 5 ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس بمشاركة 11839رياضي يتنافسون في 33رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية.

وشهدت الجولات الثلاث باليوم الأول مستويات متقاربة من الرماة ال 30 المشاركين حيث تساوى كل من الفرنسي ديلاناي ايريك والأمريكي هانكوك فينكيت في النقاط برصيد 75 نقطة محتلين المركز الأول، فيما حصد كل من الإيطالي كاسندرو تامارو والتشيكي توميك جاكوب 74 نقطة.

ويستكمل اليوم بن فطيس منافسات مسابقة السكيت لفئة الرجال بجولتين يضاف رصيدهما إلى إجمالي الجولات الثلاث السابقة، حيث يتأهل أفضل 6 رماة للمرحلة النهائية وفقاً لنتائجهم التراكمية، كما يدشن اليوم فيكتور سكرتوف لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته بمواجهة اللاعب السويدي تومي ماكياس بوزن تحت 73 كغ، حيث تقام منافسات الجودو على صالة نيبون بودكان التي استضافت العديد من الأحداث الرياضية الهامة منها بطولة العالم للكرة الطائرة عام 1967 وتتسع لأكثر من 14 ألف متفرج.

بن سليم: هدفنا ترك بصمات إيجابية

من جهته، أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليّم أن منافسة أبنائنا في دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو إنما تكتب تاريخ جديد لدولة الإمارات العربية المتحدة وحضور رياضييها في أكبر وأهم المحافل والاستحقاقات التي تجمع الرياضيين من مختلف دول العالم.

وأشار بن سليّم إلى أن المستويات والنتائج المميزة والأداء المشرف المتوقع من رياضيينا في الألعاب التي يمثلون من خلالها الإمارات، تعد جميعها عوامل ليست بجديدة على أبناء الإمارات في مسيرتهم المشرفة والحافلة على مختلف الأصعدة، لاسيما وأنهم يقدرون اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة التي تستثمر في أبنائنا وبناتنا الرياضيين، بما يمنحهم دافعاً قوياً للاستمرارية في تمثيل الإمارات ورفع رايتها عالية خفاقة.

وأضاف بن سليّم أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأن تكون مشاركة أبنائنا فعالة ومميزة مع تحقيق أفضل النتائج والأرقام، أسهمت بصورة كبيرة في تشكيل شخصية رياضيينا وتعزيز الوعي لديهم بقيمة ومسؤولية تمثيل الوطن في المحافل والاستحقاقات المختلفة، مؤكداً أن متابعة سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكل مجريات الحركة الأولمبية يعد دائما الحافز الأول للمضي قدماً والسعي في تسجيل النجاحات والإنجازات باسم الوطن.

وتابع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن هدف اللجنة عند خوض غمار المنافسات في كافة المناسبات الرياضية ليس حصد الميداليات الملونة والألقاب فحسب، بل يتبلور كذلك في ترك بصمات إيجابية وصور ذهنية فريدة من نوعها عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تمثله من نماذج حضارية وإنسانية وثقافية وتراثية غير تقليدية، قدمت للعالم أجمع أروع التجارب في إرساء مبادئ المحبة والإخاء والسلام.

فرق مختلطة للمرة الأولى بتاريخ الألعاب

تشهد أولمبياد طوكيو مسابقة رماية الفرق المختلطة للمرة الأولى بتاريخ دورات الألعاب الأولمبية حيث تتضمن 3 مسابقات هي المسدس الهوائي والبندقية الهوائية ومسابقة التراب، وكذلك الحال في منافسات الجودو التي تمت تجربتها في بطولة بودابست الأخيرة.

حامد الروسي يدير "الطائرة"

أدار الحكم الإماراتي الدولي للكرة الطائرة حامد الروسي اليوم الافتتاحي للعبة بمباراة البرازيل وتونس لفئة الرجال والتي انتهت لصالح البرازيل بثلاث أشواط دون مقابل حيث تميز الروسي بأدائه الهادئ المعروف، كما يدير المباراة الافتتاحية للسيدات والتي تقام بين منتخبي كينيا والدولة المستضيفة اليابان كحكم ثان، ويعد الروسي الحكم العربي الوحيد للكرة الطائرة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.





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