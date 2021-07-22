5 رياضيين يحملون طموحات الإمارات في أولمبياد طوكيو

المصدر: أحمد جمال الدين - طوكيو

تنطلق غدا منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثون بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي تقام خلال الفترة (23 الجاري – 8 أغسطس ) بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشآة رياضية حيث ينطلق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان، الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات على الملعب الأولمبي بطوكيو الذي كان شاهداً كذلك على فعاليات أولمبياد 1924.

ويمثل الإمارات في الألعاب الأولمبية 5 رياضيين، هم سيف بن فطيس في الرماية، وفيكتور سكرتوف وإيفان رومارنكو في الجودو، وكذلك يوسف المطروشي في السباحة، ومحمد النوبي في ألعاب القوى. ووصلت مساء أمس المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية إلى طوكيو، حيث كان في استقبالها الدكتور كمال اليماحي رئيس قسم الخدمات المساندة لدى سفارة الدولة في طوكيو وأحمد الطيب مدير الوفد، كما وصل أمس محمد حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني ومدربه باكال.

وخصصت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مناطق محددة بالقرية الأولمبية للدول التي تم تصنيفها كدول عالية الخطورة من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك لحين انتهاء المدة الزمنية المعتمدة والموصي بها من قبل الجهات المعنية للعزل الصحي وهي ٣ أيام من تاريخ الوصول إلى اليابان.

وقام وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بزيارات ميدانية للعيادات الداخلية بالقرية الأولمبية، وغرف العلاج الطبيعي والإصابات حيث تم الاطلاع على الأجهزة الطبية المستخدمة والتجهيزات المختلفة والإسعافات الأولية المتوفرة في القرية، كما قام الوفد بزيارة صالات التدريب وميدان الرماية.

حفل الافتتاح

يجسد شعار " متحدون بالمشاعر " شعار ألعاب طوكيو 2020، والذي من المتوقع أن يتم من خلاله تقديم حفل افتتاح ملهم للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، حيث سيكون الحفل على موعد مع استخدام التكنولوجيا بشكل واسع النطاق مع وجود العديد من العناصر اليدوية التناظرية التي ستلعب دوراً رئيسياً في فقرات الحفل وتقديم أداء من إثبات الشعور الإنساني والأمل في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم استعراضات تظهر جمال الأشكال والتصميمات اليابانية، من خلال سمات ثلاثية الأبعاد مثل تصميم المسرح والمعدات المستخدمة في الشعلة الأولمبية.

وتنتشر معدات التعقيم الذاتية في ربوع طوكيو وخاصة في أماكن المنافسات التي ستشهد مسابقات دورة الألعاب الأولمبية والقرية الأولمبية المركز الإعلامي الرئيسي ومواقع التدريبات.

وتتابع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو تطبيق إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية بصورة مستمرة حيث اعتمدت قواعد التباعد الجسدي بين زوار المركز الإعلامي وغرف المؤتمرات الصحفية والمناطق المختلطة لإجراء اللقاءات مع الرياضيين عقب انتهاء المنافسات.

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