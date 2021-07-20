رياضيو الإمارات يواصلون التدريبات تحضيرا لانطلاق الأولمبياد

المصدر: الإمارات اليوم

واصل سيف بن فطيس رامي المنتخب الوطني استعداداته للمشاركة في مسابقة رماية الاسكيت يومي 25و26 من الشهر الجاري ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو وتنطلق بعد غداً، وتختتم في 8 من أغسطس المقبل بمشاركة بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دولة يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 42 منشآة رياضية.

كما واصل ثنائي منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف وايفان رومانكو استعداداتهما لخوض مسابقتي تحت 73 كغ وفوق 100 كغ على الترتيب حيث شهدت التدريبات جدية كبيرة وتركيز على رفع الكفاءة البدنية والذهنية وسرعة رد الفعل كإحدى أهم العوامل في لعبة الجودو.

وأكد عبدلله الرحومي طبيب وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو أن سلامة الرياضيين ومتابعة حالتهم الصحية تعد ضمن أهم الأولويات للوفد بالكامل الذي أبدى كامل تعاونه لتحقيق المستوى المنشود من الرعاية الطبية قبل أو خلال فترة المنافسات، والتواجد في جميع المواقع التي ستشهد أماكن التدريبات والمسابقات لتوفير كافة الأمور اللازمة للرياضيين المتعلقة بالجانب الصحي.

وأشار الرحومي إلى أن مهمته مع الوفد الرياضي بطوكيو تتمثل في جانبين رئيسيين الأول هو متابعة الحالة الصحية للرياضيين والوفد بالكامل والاستعداد لأيه مستجدات قد تطرأ على مشاركة الرياضيين ، والثاني يتضمن التنسيق والمتابعة فيما يخص إجراءات السلامة والأمور الاحترازية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب، مع التأكيد على كيفية تجميع العينات الدورية لفحص كوفيد – ١٩ وآلية تسليمها للمعنيين بهذا الشأن.

وأضاف الرحومي أنه سيتم اعداد تقارير دورية لوفد الإمارات بالكامل سواء الرياضيين أو فرق العمل الإدارية والإعلامية المرافقة للوفد من أجل الاطلاع على نتائج العينات، وحصر عدد الأشخاص المخالطين وتطبيق الخطوات المتبعة من اللجنة المنظمة في حال ظهور حالات إيجابية، مؤكداً أن كل تلك الأمور تتطلب تعاوناً وتفهماً من الجميع وهو ما أكدت عليه إدارة الوفد من اليوم الأول في القرية الأولمبية، بما يخدم مصلحة الجميع ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في كبرى المحافل الرياضية ودوها الفاعل في إنجاح الأحداث من خلال التزام وفدها ورياضييها.

المطروشي

وصل أمس يوسف المطروشي سباح منتخبنا الوطني ومدربه مروان الحتاوي إلى طوكيو، تمهيداً للمشاركة في مسابقة 100 متر حرة، كما تغادر اليوم المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية.

تسجيل جميع الرياضيين

أفاد أحمد الطيب بأنه تم تسجيل جميع الرياضيين الذين تم الإعلان عنهم في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية مؤخراً وهم سيف بن فطيس في رماية الاسكيت، وفيكتور سكرتوف و إيفان رومارنكو في الجودو ، ويوسف المطروشي في السباحة، والعداء محمد حسن النوبي، فيما تم استثناء فاطمة الحوسني بعد إفادة الاتحاد الدولي بعدم إمكانية مشاركتها في مسابقة رمي القرص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news