مجلس الشارقة الرياضي يختتم ورشة الإسعافات الأولية والإنعاش

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، الخميس الماضي، دورة «الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي» بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذلك ضمن حرصه على تطبيق معايير الجودة في ما يخص الصحة والسلامة المهنية.

وقال المجلس في بيان أمس: «قدمت الدورة من قبل أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا) كمركز معتمد من هيئة خدمات الإسعاف بدبي عبر محاضرين معتمدين من إحدى أكبر المنظمات العالمية المتخصصة في المجال وهي المنظمة الأميركية للإسعافات الأولية ومعهد الصحة والسلامة».

وأضاف: «جاءت أهداف الدورة لتعلم طرق التعامل السريع والفعال عند الإصابات والحوادث والقدرة على حماية النفس والآخرين عند التعامل مع الإصابات والقدرة على تحديد الأولويات عند تقديم الإسعافات الأولية وارتكزت محاورها على أساليب الوقاية من الأمراض المعدية عند تقديم الإسعافات الأولية والفحص المبدئي للمصابين وتقديم العناية بالأزمات التنفسية والتعامل مع حالات الاختناق للأطفال، والتعامل مع الأزمات القلبية لعناية حالات السكتات القلبية واستخدام جهاز الصدمات الخارجية وتقديم الإسعافات الأولية في حالات النزيف والحروق والإصابات الرياضية، والعناية بالإصابات والكسور والعناية بحالات ارتفاع وانخفاض درجة حرارة جسم الإنسان».

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، إنه «تم تنظيم الدورة ضمن خطط المجلس لإقامة ورش ودورات توعوية للموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية في مجالات الصحة والسلامة المهنية، وفي إطار الحرص أيضاً على تطبيق معايير الجودة بما ينعكس على جهود المجلس في هذا الجانب تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

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