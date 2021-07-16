افتتاح مونديال الشطرنج في روسيا.. و«سالم» يواجه بطل صربيا

المصدر: سوتشي ■ الإمارات اليوم

انطلقت في مدينة سوتشي الروسية منافسات بطولة العالم للشطرنج، التي تستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من نخبة لاعبي العالم في الشطرنج، وبحضور وزير الرياضة الروسي، ونائب عمدة مدينة سوتشي، وشخصيات مهمة من الاتحاد الدولي للشطرنج، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، وأعلن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، اركادي دفوركوفيتش، بدء البطولة من خلال أداء النقلة الأولى على الطاولة الأولى للبطولة، وفق إجراءات صارمة لتطبيق بروتوكول الإجراءات الاحترازية.

وانطلقت لقاءات الجولة الأولى، التي منحت راحة للاعب منتخبنا الوطني، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وذلك ضمن اللاعبين المصنفين الـ50 الأوائل على مستوى العالم، بينما أدى الأستاذ الدولي عمر نعمان لقاءه الأول في البطولة مع الأستاذ الدولي الكبير التركي يلمز مصطفى، الذي يتفوق على لاعبنا بـ263 نقطة، حيث خسر عمر المباراة بالقطع البيضاء، وقدم أداء مميزاً في اللقاء الثاني بالقطع السوداء، وتمكن من تحقيق نتيجة جيدة بالتعادل مع يلمز مصطفى وغادر المسابقة.

ويستهل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن مشواره في البطولة، اليوم، من خلال لقاء بطل صربيا الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر انديتش، المتأهل من الدور الأول، وأكد نائب رئيس الاتحاد رئيس وفد الإمارات، عبدالعزيز العبدولي، في تصريح صحافي، حرص اللجنة المنظمة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة كل الوفود المشاركة، وأبدى ثقته بقدرة الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن على تجاوز الدور الثاني، والظهور في البطولة بأفضل صورة، نسبة إلى الإعداد الجيد الذي خضع له سالم للمشاركة في البطولة.

• سالم عبدالرحمن لم يخُض لقاءات الجولة الأولى باعتباره من المصنفين الـ50 الأوائل.

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