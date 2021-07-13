«عمومية الدراجات» تعتمد 9 أعضاء في المجلس الجديد

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الدراجات الهوائية التي عقدت أول من أمس، بتقنية الاتصال المرئي (عن ُبعد) النظام الأساسي الذي تم إعداده من قبل الاتحاد، وذلك لتوفيق أوضاع النظام الأساسي مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

وقال اتحاد الدراجات في بيان، أمس: «اعتمدت الجمعية العمومية اختيار تسعة أعضاء في تشكيل المجلس المقبل، بدلاً من سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ومقعد المرأة، ومقعد الشباب (أقل من 35) سنة، ورفضت اقتراح اختيار لاعب منتخب سابق». وأضاف: «إدارة الاتحاد أرسلت استمارة تصويت إلكترونية للأندية، لإبداء الرأي والتصويت على المقترحات الواردة إلى الاتحاد من أندية اتحاد كلباء والعربي وشباب الأهلي قبل يوم الرابع من يوليو الجاري، وبعد استكمال عملية التصويت الإلكتروني قام ياسر الدوخي، الأمين العام بالاتحاد بإطلاع الجمعية العمومية على نتائج التصويت، حيث اعتمد الأعضاء النظام الانتخابي الحر في اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بداية من الانتخابات المقبلة في 2024، ورفضت نظام القائمة في اختيار الرئيس والأعضاء».

حضر الاجتماع ممثلو 15 نادياً من أصل 16 نادياً مسجلاً في نشاط الاتحاد، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الاتحاد منصور بوعصيبة، والنائب الأول لرئيس الاتحاد خليفة بن عمير، والنائب الثاني محمد القبيسي، والأمين العام ياسر الدوخي، والأمين العام المساعد نايف جكة.

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