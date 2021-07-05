«الحوكمة» تسمح للأكاديميات والجاليات بالمشاركة في البطولات المحلية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد مسؤول رياضي، فضّل عدم ذكر أسمه، أن دليل الحوكمة الجديد يسمح لأندية الجاليات والأكاديميات الخاصة بالمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة، الصادر منذ ثلاث سنوات، والذي يسمح للمقيمين وحملة الجوازات والمواليد بالمشاركة في البطولات الرياضة المحلية، كما يتوافق ذلك مع قوانين اللجان الأولمبية الدولية.

واقتربت الاتحادات الرياضية في الدولة من الإعلان عن انتهاء توافق لوائحها مع دليل الحوكمة الجديد، الصادر من الهيئة العامة للرياضة منذ ما يقارب الشهرين، وخلاله طلبت الهيئة من الاتحادات تعديل لوائحها ونظمها الأساسية بما يتوافق مع نظام الحوكمة الجديد، وأعطت الهيئة فترة لمدة ثلاثة أشهر من أجل تعديل اللوائح.

وقال المصدر، لـ«الإمارات اليوم»: «الحوكمة هي النزاهة والمساواة والرقابة المالية والحساب، والعدالة، الحوكمة هي توافق قوانين الاتحادات المحلية مع القوانين الدولية، وبالتالي هي تعالج بعض القصور في اللوائح السابقة، التي كانت على سبيل المثال تسمح للهيئة بحل مجلس إدارة أي اتحاد، والآن هذا الوضع غير موجود، فالعلاقة الآن ستكون مباشرة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد، وفي حال وجود خلاف يتم اللجوء إلى مجلس التحكيم».

وعن ظهور دليل الحوكمة في هذا التوقيت، أضاف: «كان لابد من ظهور قانون يربط المؤسسات التي تندرج تحت قطاع واحد وهو قطاع الرياضة، ولذلك فهناك مسؤوليات واختصاصات ومهام وجوانب إدارية، وكلها مهام جديدة».

وعن الاستفادة التي ستعود على أندية الجاليات والأكاديميات، قال: «الآن أصبح من حق أندية الجاليات والأكاديميات الخاصة الوجود في المسابقات المحلية، حيث ستكسب صفة عضو رياضي في الاتحادات، ولها حق حضور الجمعيات العمومية، ولكن ليس لها حق في التصويت على أي قرار، بل أصبح هناك شرط للجمعيات العمومية بأن تضم أندية الجاليات ضمن حضورها أيضاً، ويستطيعون من خلال تسجيلهم في هذه الاتحادات المشاركة في البطولة الرياضية المنظمة، والمشاركة في كل البطولة والمنافسات».

وأكد المصدر أن تسجيل الأندية الخاصة والجاليات يكون ضمن نطاق وصلاحيات وقوانين كل اتحاد على حدة، طبقاً للشروط التي تحكمه، مشيراً إلى أن الحكومات تقوم بدورها بوضع النظم واللوائح فقط، أما الإجراءات الداخلية فهي أمر يعود لكل اتحاد على حدة.

وأشار المصدر إلى أن كل الاتحادات ستعتمد تطبيق دليل الحوكمة الجديد، وبالفعل سيكون اتحاد ألعاب القوى، الذي سيُجري انتخاباته 11 يوليو الجاري، أول اتحاد تُجرى انتخاباته وفقاً لأحكام دليل الحوكمة الجديد.

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