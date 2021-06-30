«العمومية غير العادية» لاتحاد الدراجات تقام 11 يوليو المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حدّد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، خلال اجتماعه الدوري، أول من أمس، برئاسة منصور بوعصيبة، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، الموعد المقبل لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 11 يوليو المقبل. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بنشاط الاتحاد وبرامجه، وفي مقدمتها اعتماد مسودة النظام الأساسي.

وحرص المجلس أن تكون المسودة الجديدة للنظام الأساسي متوافقة مع دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، قبل إرسالها إلى الأندية لمناقشتها واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد الساعة 05:00 مساء 11 يوليو المقبل، وحدّد مجلس الإدارة نظامين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، نظام الانتخاب الحر محدد المقاعد، ونظام القائمة الكاملة التي تجمع الرئيس والأعضاء.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس كل أعمال الصيانة والتجديدات الخاصة بمضمار زايد والمبنى الإداري للاتحاد، ومن المقرر إجراء تجارب اختبار لصحن المضمار، للتأكد من مطابقته المواصفات الدولية المطلوبة. واعتمد كذلك مقترح اللجان المشاركة في تنظيم النسخة الثانية من طواف الإمارات المحلي للدراجات، كما تم اختيار نموذجين للزي الرسمي الجديد للمنتخبات الوطنية، المنفذ من قبل إحدى الشركات، التي من المقرر أن تدعم مسيرة الاتحاد من خلال اتفاقية تعاون وشراكة ثنائية.

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