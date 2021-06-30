896 مشاركاً في دورة حكام السلة العرب «الافتراضية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

افتتح رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، أمس، دورة حكام السلة العرب، المقامة بنظام الاتصال المرئي عن «بعد» حتى السبت المقبل، ويشارك فيها 896 دارساً، يمثلون 22 دولة عربية. وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «الاتحاد العربي ركز في الدورة الجديدة على آخر التعديلات الصادرة من الاتحاد الدولي، بهدف تأهيل كوادر عربية للمسابقات المقررة العام الجاري، بدايةً ببطولتي أندية السيدات والرجال، اللتين ستقامان في الأردن ومصر، يوليو المقبل، ثم بطولة منتخبات السيدات في النصف الثاني من أغسطس، وبطولة منتخبات الرجال في أكتوبر 2021».

وقال القرقاوي: «أدخل الاتحاد تعديلاً جديداً على منح الشهادات للدارسين، بحيث يقتصر الحصول على الشهادة للذين يحصلون على 7% فما فوق من الإجابات الصحيحة عن الأسئلة المطروحة».

واختتم: «يحاضر في الدورة كل من الأردني ناصر أبوراشد، والسوريين شحادة آل رشي ووفيق سلوم، والمصري أحمد الفلكي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news