«عمومية رابطة المحترفين» تصادق على محضر الاجتماع السابق

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقدت رابطة المحترفين اجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، أمس، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس الرابطة، وحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ 14، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، والمدير التنفيذي وليد الحوسني، وأقيم الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد ـ 19».

ووفق بيان صادر من الرابطة، فقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، حيث تم تكليف كل من: خالد سعيد النقبي المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وعلي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لشركة نادي الجزيرة لكرة القدم، ومحمد علي عامر عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة نادي الوصل لكرة القدم.

وعرض المدير التنفيذي للرابطة تقرير إنجاز ومتابعة قرارات الجمعية العمومية العادي لعام 2020، وقدم عرضاً مفصلاً حول تقرير النشاط لموسم 2020-2021، تضمن ما تم إنجازه خلال الموسم المنصرم في مختلف المجالات الفنية، والتنظيمية، والتسويقية، والإدارية. كما تمت المصادقة على تعيين شركة «ديلويت آند توش» بصفة مدقق خارجي مستقل، لتقوم بمهمة تدقيق البيانات المالية للرابطة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2021، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

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