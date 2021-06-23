لجنة الكرة الشاطئية تعتمد برنامج إعداد المنتخب لمونديال روسيا

المصدر: الإمارات اليوم

عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية أمس اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة وبمشاركة إبراهيم المنصوري، أحمد المصعبي، آدم النعيمي وخالد الرئيسي أعضاء اللجنة. واعتمدت اللجنة برنامج إعداد منتخب الشاطئية لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا أغسطس المقبل، حيث يشارك المنتخب حالياً في البطولة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال، وفي الفترة المقبلة سيخوض معسكراً خارجياً في أوكرانيا، وسيشارك في بطولة كأس أوكرانيا الدولية الودية التي ستشهد مشاركة نخبة من المنتخبات التي ستتواجد في المونديال.

واستعرض الاجتماع الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير ونشر اللعبة من خلال المسابقات والبطولات التي سيتم تنظيمها على المستوى المحلي ، والدورات والورش الخاصة بتطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية. وتم خلال الاجتماع أيضاً تسمية إبراهيم المنصوري نائباً لرئيس اللجنة.

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