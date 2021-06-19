منتخبنا للشباب يواجه نظيره منتخب جيبوتي غداً

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

يُدشن منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 غداً الأحد مشاركته في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها جمهورية مصر العربية حين يواجه نظيره منتخب جيبوتي في ملعب المقاولون العرب الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات لحساب المجموعة الثانية التي تذم كذلك منتخبي المغرب وطاجيكستان .

وأختتم منتخبنا تحضيراته لمواجهة الغد بأداء حصتين تدريبيتين في الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب تحت قيادة الإسباني أورتيغا وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين وهم : سلطان عادل محمد (اتحاد كلباء) مبارك بني زامه ، محمد أحمد اليماحي ، محمد عبدالله الوافي (الجزيرة) خالد توحيد محمد ، علي طاهر إبراهيم ، ضاري فهد المازم (الشارقة) إبراهيم حسن النوبي ، عبداللطيف صالح الدوسري ، يوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي) حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة) بلال علي الجسمي ، حسن عبدالله لنجاوي ، أحمد جاسم البلوشي ، علي عبدالعزيز البلوشي (النصر) سعيد أحمد العامري ، عبدالله أحمد عبدالله ، خالد ناصر الجابري ، منصور سعيد المنهالي ، علي محمد المصعبي ، (الوحدة) ، عبدالله بدر مرزوق (الوصل) خالد صالح السعدي ، عيسى خلفان الحراصي (العين) .

وأكد عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب أن مواجهة الغد تمثل أهمية كبيرة جداً خاصة أنها الأولى في البطولة وتحقيق النتيجة الإيجابية فيها يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوارهم في البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخباً من قارتي آسيا وإفريقيا .

وقال مشرف المنتخب أن قائمة أبيض الشباب تضم نخبة من العناصر المتميزة والواعدة التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل القريب ، مشيداً بدور الجهاز الفني بقيادة الإسباني أورتيغا الذي عمل على تجهيز المنتخب خلال الفترة الماضية ، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم المستوى المطلوب وتحقيق الفوز في مستهل المشوار .

وأشاد عبدالله سلطان بجهود الاتحاد العربي لكرة القدم الذي يحرص على تنظيم مثل هذه البطولات التي تساهم في تطوير منتخبات المراحل العمرية من خلال اللعب والاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة من قارتي آسيا وإفريقيا والمنتخبات الأخرى التي تم دعوتها للمشاركة في هذه البطولة .

من جهته عُقد اليوم الاجتماع الفني لمباريات المجموعة الثانية بحضور مسؤولي الاتحاد العربي وممثلي منتخبات المجموعة حيث حضر من جانب منتخبنا سالم اليعقوبي مدير المنتخب ، وبدر أحمد المدير الإداري والدكتور زوران ستانكوفيتش طبيب المنتخب .

وتم خلال الاجتماع اعتماد القوائم النهائية للمنتخبات ومراجعة اللائحة الفنية المعتمدة من لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لهذه البطولة ، وكذلك اعتماد ألوان قمصان المنتخبات خلال المباريات ، حيث سيرتدي لاعبو منتخبنا القمصان البيضاء في مباراة الغد أمام جيبوتي ، فيما سيلعب سيرتدي في المباراة الثانية والثالثة القمصان الحمراء .

وتطرق الاجتماع أيضاً للجوانب الطبية والتحكيمية والتسويقية والإعلامية الواجب اتباعها طوال فترة البطولة ، والتأكيد على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي .

وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراتي الجولة الأولى قال فرانك أورتيغا مدرب منتخبنا : " سعداء بالتواجد والمشاركة في هذه البطولة ، ونسعى لتقديم مستوى جيد خلال المباريات والمنافسة على التأهل إلى الدور الثاني والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة" .

وأضاف أورتيغا :"استعدينا بشكل جيد وجاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام منتخب جيبوتي ، وثقتي باللاعبين كبيرة جداً في تطبيق ما تم التدرب عليه خلال الفترة الماضية ، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في انتزاع أول 3 نقاط في البطولة " .

بدوره أكد لاعب منتخبنا حمد المقبالي أن كل زملائه اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض غمار هذه البطولة القوية والجميع مستعد لتقديم ما هو مطلوب لحقيق الفوز في مباراة الغد والمعنويات جداً مرتفعة .

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