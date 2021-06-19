المنتخب في المستوى الثالث خلال قرعة الدور النهائي لتصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، التصنيف الجديد للمنتخبات العالمية لشهر يونيو 2021، إذ حل المنتخب الوطني في المرتبة السابعة على مستوى قارة آسيا التي يتصدرها المنتخب الياباني.

وحصد المنتخب الوطني 1362.30 نقطة متفوقاً على نظيره العراقي 1354.51 نقطة الذي كان يحتل المستوى الثالث برفقة الأخضر السعودي في التصنيف السابق، ليستفيد الأبيض من تراجع «أسود الرافدين» والنتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة التي أسهمت في تقدمه بالتصنيف الجديد سواء على صعيد المنتخبات العالمية والآسيوية.

وحجز المنتخب الوطني مقعده في الدور النهائي في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بعد تسجيله أخيراً أربعة انتصارات على ماليزيا وتايلاند وإندونسيا وفيتنام وتصدر بجدارة المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة.

ووفقاً للتصنيف الجديد لـ«فيفا» فإنه يأتي في المستوى الأول في القارة الصفراء منتخبا اليابان وإيران، وفي الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية وفي الثالث منتخبا السعودية والإمارات، ويأتي في المستوى الرابع منتخبا الصين والعراق، وفي الخامس عمان وسورية، وفي المستوى السادس منتخبا فيتنام ولبنان.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي أنه سيتم خلال قرعة الدور النهائي لتصفيات مونديال 2022 التي ستجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الأول من يوليو المقبل، اعتماد التصنيف الجديد للمنتخبات، وسيتم توزيع المنتخبات على ستة مستويات وفقاً للتصنيف الجديد لـ«فيفا» الخاص بالمنتخبات الآسيوية.

وسيتم توزيع المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ستة منتخبات، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2022، فيما يتنافس ثالث كل مجموعة في الملحق القاري والفائز منهما يلعب مع رابع كونكاكاف في الملحق العالمي.

من جهته، قال مدرب المنتخب الأولمبي السابق علي إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، إن «مؤشر المنتخب في الفترة الأخيرة كان إيجابياً سواء من خلال المباريات الودية التي خاضها في إطار تحضيراته لمبارياته في التصفيات أو المباريات الرسمية التي خاضها أخيراً ضمن المجموعة السابعة، أمام منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، إذ فاز المنتخب في جميع مبارياته في مرحلة الإياب وحصد 12 نقطة متصدراً المجموعة».

وأضاف علي إبراهيم «على الرغم من أن المنتخب أنهى المرحلة الأولى في هذه التصفيات وهو في المركز الرابع، فإنه قفز إلى المركز الأول خلال مبارياته في مرحلة الإياب».

• الأبيض يحتل المرتبة السابعة على مستوى قارة آسيا.

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