سلة «الإمارات» بشعار «شباب الأهلي» تطلب الإنجاز السادس على التوالي خليجياً

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تنطلق في الخامسة من عصر اليوم، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة في نسختها الـ 40، الممتدة إلى 26 يونيو الجاري، في نسخة استثنائية، تتطلب من الأندية الإماراتية، ممثلة بـ«فرسان السلة»، تحقيق إنجازٍ غير مسبوق في تاريخ البطولة، وحصد اللقب السادس على التوالي، بعد ثلاثية الـ«فرسان» بين عامي 2015 و2017، وثنائية الشارقة في النسختين الأخيرتين 2018 و2019.

وتتشارك الأندية الإماراتية والسعودية زعامة أكثر الأندية الخليجية حصداً للألقاب المتتالية، بعدما توج الهلال بلقب نسخة 1996، وأتبع برباعية متوالية لاتحاد جدة بين عامي 1997 و2000.

كما تحمل النسخة الـ 40 طموحات مشروعة لـ«شباب الأهلي» في إهداء سلة الإمارات لقبها الثامن تاريخياً، بعدما جاء أول الألقاب الخليجية بشعار الوحدة عام 1993، تلاه نادي الشباب (سابقاً) في نسخة 2011، إلا أن طموحات «فرسان دبي» تصطدم بوجود النصر السعودي، والأهلي البحريني، والكويت الكويتي، والشمال القطري، التي تملك حظوظاً متساوية في المنافسة على اللقب.

كما تمثل البطولة فرصة سانحة للنصر لخطف إنجازه الخليجي الأول، وتأكيد الزعامة السعودية على صعيد الأندية الأكثر تتويجاً بألقاب البطولة، بعدما سجلت النسخ الماضية حصد الأندية السعودية 12 لقباً، جاءت 10 منها مناصفة بين فريقي أحد واتحاد جدة بين عامي 1980 و2005، بجانب ثنائية الهلال في نسختي 1992 و1996.

بدوره، يطمح الكويت الكويتي إلى لقبه الثاني بعد نسخة 2003، وإهداء السلة الكويتية إنجازها التاسع، بعد ألقاب القادسية بين عامي 1982 و2009، وثلاثية كاظمة أعوام (1981-1989-1990).

وبطموح اللقب التاسع أيضاً، يحمل فريق الشمال الآمال بإنجاز خليجي أول للنادي، وإضافة اسمه على قائمة الفرق القطرية المتوجة باللقب، بعد خماسية الريان بين عامي 2002 و٢٠١٢، وثنائية السد (2013-2014)، ولقب وحيد للعربي في نسخة 2008.

ويسعى الأهلي البحريني لإضافة لقبه الثالث، بعد ثنائية (1985 و١٩٨٨)، ومنح البحرين اللقب الخامس تاريخياً، بعدما توج فريق المنامة أيضاً بثنائية عامي (1995 و2001).

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news