تعرف إلى جدول ومواعيد مباريات بطولة الأندية الخليجية للسلة

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق يوم غدٍ، بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي حتى 26 الشهر الجاري، وينافس على ألقابها بجانب أصحاب الضيافة "فرسان دبي"، كل من النصر السعودي، والأهلي البحريني، والكويت الكويتي، والشمال القطري، على أن تقام في دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتأهل من خلاله أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور الربع النهائي

إليكم فيما يلي جدول ومواعيد مباريات الدور التمهيدي التي تستضيفها صالة نادي شباب الأهلي "فرع الممزر".



الجمعة 18 يونيو

الساعة 16:00 – الشمال القطري X الأهلي البحريني

الساعة 18:30 – شباب الأهلي X النصر السعودي



السبت 19 يونيو

الساعة 16:00 – الأهلي البحريني X الكويت الكويتي

الساعة 18:30 – النصر السعودي X الشمال القطري



الأحد 20 يونيو

الساعة 16:00 – الشمال القطري X الكويت الكويتي

الساعة 18:30 – شباب الأهلي X الأهلي البحريني



الثلاثاء 22 يونيو

الساعة 16:00 – الأهلي البحريني X النصر السعودي

الساعة 18:30 – شباب الأهلي X الكويت الكويتي



الأربعاء 23 يونيو

الساعة 16:00 – النصر السعودي X الكويت الكويتي

الساعة 18:30 – شباب الأهلي X الشمال القطري

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