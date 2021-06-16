راشد بن حميد: المنتخب تصدر بجدارة وراض تماماً عن مارفيك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن المنتخب نجح في الفوز وتصدر مجموعته بجدارة ليتأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022. وانتصر المنتخب أمس على فيتنام 3-2 بعد أن فاز في كل مبارياته التي خاضها في الدور الثاني، ليصعد من المركز الرابع قبل انطلاق الدور الثاني إلى صدارة المجموعة السابعة، مشيراً إلى أنه يحسب للاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والجماهير هذا التكاتف الكبير الذي قاد إلى بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريح صحافي عقب المباراة: نجح المنتخب في إثبات انه الافضل أمام كل الفرق التي قابلها، وراض تماماً عن المنتخب وجهازه الفني بقيادة المدرب الهولندي مارفيك، أعتبر هذا المدرب هو رجل المرحلة ويجب استمراره، لديه خطة طموحه مع شباب المنتخب، وهذا ما ظهر في المباريات التي خاضها المنتخب، حيث استطاع المدرب قراءة المباريات جيداً".

وأضاف: سنقوم بطلب استضافة مجموعة آسيوية جديدة في المرحلة الحاسمة، لأن الإمارات قادرة على استضافة كافة المجموعات، وهو ما أثبتته في تنظيم المجموعة الحالية، وتواجد كافة المنتخبات قبل 72 ساعة فقط من انطلاق المباريات، حيث لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يعتبر نجاحا بالتأكيد للإمارات واللجنة المنظمة، وقادرين على تنظيم أي فعاليات بفضل هذه المجموعة الكبيرة من المبدعين". وتوجه بالشكر إلى جمهور الإمارات الذي حرص على التواجد خلف الأبيض.

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