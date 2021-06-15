4 أسباب وراء تأهل منتخب الإمارات وقلب الطاولة في المجموعة السابعة

المصدر: أحمد طارق- دبي



تأهل منتخب الإمارات إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 وإلى كأس آسيا 2023 بعدما تغلب على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق المنتخب الوطني "ريمونتادا" رائعة بعدما كان يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة قبل بدء مرحلة الإياب.

وأسهمت 4 أسباب في نجاح "الأبيض" في قلب الطاولة على منتخبات المجموعة السابعة، "الإمارات اليوم" تستعرضها على النحو التالي:

استضافة المباريات

أسهم قرار اتحاد كرة القدم بطلب استضافة مباريات المجموعة السابعة وموافقة الاتحاد الآسيوي على الطلب، بتسهيل مهمة المنتخب الوطني في خوض جميع المباريات على ملعبه، وتجنب السفر والإرهاق خصوصاً مع نهاية الموسم المحلي.

قوة الهجوم

خاض المنتخب الوطني مباريات مرحلة الإياب وهو يضم وجوهاً جديدة أسهمت في قوة خط الهجوم، بعدما انضم كل من فابيو ليما وكايو كانيدو وسيباستيان تيغالي إلى قائمة "الأبيض" إلى جانب وجود الهداف التاريخي للمنتخب علي مبخوت، فضلا عن تألق جميع اللاعبين وحرصهم على الفوز.



ذكاء مارفيك

تعامل الجهاز الفني بذكاء شديد مع المباريات الأربع، وخاض كل مباراة بحذر كبير، ما أسهم في تدرج اللاعبين وتطور مستواهم، بعدما بدأ الفريق مباريات مرحلة الإياب بالفوز على ماليزيا ليحصل "الأبيض" على ثقة كبيرة ويواصل انتصاراته بالتغلب على كل من تايلاند وإندونيسيا وفيتنام.

دعم الجمهور والإعلام

حصل المنتخب الوطني على دعم كبير من وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة والمرئية، بينما أسهم قرار حضور الجمهور بنسبة 30% إلى المدرجات في منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وحصولهم على أفضلية مهمة أمام المنتخبات المنافسة لـ "الأبيض".

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