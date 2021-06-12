«زايد العليا» تنقل خبراتها التنظيمية لدعم مونديال الرماية البارالمبية في البيرو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استجابت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم لطلب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية في ليما، عاصمة جمهورية بيرو، التي تقام من 10 إلى 20 الجاري، من خلال تقديم خبراتها التنظيمية للمساعدة في إنجاح استضافة منافسات البطولة، وذلك في إطار سعي المؤسسة لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة.

وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أنها أبرمت مذكرة تفاهم في مجال التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية من «كوفيد-19»، مع اللجنة المنظمة للبطولة، حيث جرت مراسم التوقيع عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بحضور سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومحمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البيرو، وماركو أنطونيو سانتيفانييس القنصل العام للبيرو في الإمارات، وعبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وعبدالله الراشدي الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية.

ووقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين، وعن اللجنة المنظمة في بيرو لويزا فيلار غالفيز رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة لدى دولة البيرو.

وتأتي الخطوة عقب تلقي المؤسسة واللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 بمدينة العين طلباً من قبل الاتحاد الدولي بنقل خبرات المؤسسة من إجراءات وممارسات ناجحة ومتميزة ضمن أعلى معايير الحماية والأمان، والتي جرى تطبيقها خلال استضافة إمارة أبوظبي للمونديال الأخير 2021، وتوفير الدعم للبيرو لإقامة البطولة من خلال ضمان اتباع الإجراءات ذاتها التي تم اتباعها في البطولة السابقة.

واتخذت المؤسسة خطواتها التنفيذية مع الشريك الاستراتيجي الصحي والداعم للبطولة شركة طموح للرعاية الصحية، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الجانبين لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الإمارات لدى البيرو، حيث سيتم فتح مختبر متنقل لتحليل الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا بمقر إقامة المنافسات بالعاصمة ليما، ودعم البطولة بإجراء فحوص PCR بمعدل 3000 فحص مخبري لجميع المشاركين واللجنة المنظمة والعاملين والزوار، وتوفير المعقمات والكمامات والأدوات الخاصة بالتعقيم وملابس الاستخدام الواحد لسائقي الحافلات المخصصة للوفود.

• «زايد العليا» بدأت باتخاذ خطوات تنفيذية مع شركائها الاستراتيجيين لدعم مونديال البيرو.

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