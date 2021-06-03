مواطنون ومقيمون يدعمون منتخب الإمارات عبر "تويتر": "منصور يا الأبيض"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #منتخب_ الإمارات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبل ساعات على خوض المنتخب الوطني لكرة القدم مرحلة الإياب للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة مهمة أمام ماليزيا الساعة 20:45 مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل.

وعبر المغردون، من خلال الوسم، عن دعمهم وتشجيعهم للمنتخب، وأمانيهم الكبيرة بأن يصنع اللاعبون نهاية جميلة تتوج بالفوز الذي سيمهد الطريق أمام التأهل الى الادوار النهائية لتصفيات كاس العالم.

وأطلق مغردون عبارات تشجيعية للتعبير عن دعمهم للمنتخب وثقتهم الكبيرة به، فقال أحد المغردين: "يا منتخبنا يالغالي .. رافع علمنا في العالي".

وقال آخر: "فالكم الفوز يارجال الابيض.. كلنا ثقة بكم".

وأشار مغردون إلى أنه في حال فوز فريق المنتخب اليوم فإن هذا الحدث سيكون نقطة تغيير كبيرة وبداية رحلة بلوغ حلم رياضي لدى جميع المشجعين، فقال أحدهم: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراة اليوم.. 90 دقيقة قادرة ان تغيير الكثير في رحلتنا معا لبلوغ حلم الجميع..".

وقال آخر: "معكم نُحقق أحلامنا .. ثقتنا بقدراتكم لا حدود لها .. انتم قادرون على تجاوز التحديات .. أنتم أهل للمهمات الصعبة ونحن معكم في كل الأحوال ..".

وعبر مغردون عن فخرهم بالمنتخب الوطني وثقتهم بقدرته على تحقيق الفوز الذي سيمهد الطريق للوصول إلى المونديال، فقال أحدهم: "الطريق للمونديال و لنهائيات آسيا تبدأ من اليوم و انتوا قد المسؤولية للعودة لـ سكة الانتصارات.. منصور يالأبيض".

وقال آخر: "الحلم المونديالي يتجدد من جديد، 4 مباريات مصيرية تبداً من الليلة، الكل يتمنى و يحلم بالصعود و الكل يضع ثقته في رجال المنتخب بقيادة مارفيك ".

من جانبهم وصف مغردون مباراة اليوم بـ "المرحلة الحاسمة"، معبرين عن أملهم الكبير بتحقيق الفوز، فقال أحدهم: "بتوفيق الله.. يدشن رجال الابيض من دبي المرحلة الحاسمة من اجل التأهل الى الادوار النهائية لتصفيات كاس العالم.. يارجال منتخبنا هيا بنا الى مجدٍ يليق بإسم وطنكم نحو كاس العالم.. العلامة الكاملة بنقاط ماليزيا غداً بمبخوت ورفاقه منصورين باذن الله.. انتم قدها ".

ويبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم مرحلة الإياب للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة مهمة أمام ماليزيا الساعة 20:45 مساء اليوم الخميس على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الأبيض» إلى تحقيق الفوز للعودة إلى المنافسة في المركز الأول في المجموعة السابعة.

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