هلال: استضافة الشارقة لتصفيات المونديال تميز رياضي جديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهم اللامحدود للرياضة والرياضيين بشتى المجالات، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على الإستجابة والمساندة لإستضافة إمارة الشارقة لمباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم آسيا وكأس العالم 2022 على ملعب نادي الشارقة الرياضي بعد قرار الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بنقلها من الصين إلى دولة الإمارات وتضم المجموعة منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وجوام وهذا إن دل فإنما يدل على تميز الإمارة الباسمة من جديد بالحصول على الثقة في استضافة وتنظيم مباريات المجموعة مما يؤكد أيضاً الجاهزية السريعة في كل الظروف لإستقبال الحدث الذي سيجعل الإمارة الباسمة محط الأنظار من جديد.

وأضاف في بيان صحافي: إعتادت الإمارة الباسمة تحقيق النجاحات المميزة في التنظيم الرائع لمختلف الأحداث والمناسبات الرياضية الكبيرة وهنالك العديد من الشواهد وآخرها الإشادة التي حصلت عليها الإمارة لإستضافة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا وهو الأمر الذي يؤكد جاهزية فريق عمل مجلس الشارقة الرياضي وأنديته في العمل على تنظيم أي حدث رياضي بالتنسيق مع الجهات المختلفة بما يتواكب مع الإمكانيات العالية للإمارة وجاهزية منشآتها الرياضية والبنى التحتية وبما يعكس السمعة الطيبة.

واستطرد عيسى هلال قائلاً: نثمن أيضاً تعاون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية منها القيادة العامة لشرطة الشارقة والتنسيق المشترك من أجل التنظيم والتنسيق لإستضافة المباريات بكل سلاسة ويسر ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وهذا إن دل فإنما يدل على أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد من أجل الحصول على شهادة تميز جديدة للإمارة التي جاءت محل ثقة من الإتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم كونها على درجة عالية من الجاهزية من ناحية الملاعب التي تقام عليها المباريات أو ملاعب التدريبات بالاضافة إلى الخبرات الكبيرة والكفاءات البشرية التي تساهم في نجاح وتميز هذه الأحداث.

وإختتم: فريق العمل جاهز لهذه المهمة التي تعتبر تحدياً جديداً ونحن على ثقة بنجاح الجميع كل في موقعه في هذا الحدث وتقديم عمل رياضي كبير يبرهن على الإمكانيات العالية والمواصلة على نفس النهج من التميز.

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