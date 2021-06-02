ختام «آسيوية الملاكمة» في دبي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أسدل الستار، أول من أمس، على النسخة الـ13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي استضافتها دبي، ونظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في فندق لوميريديان المطار.

وحصد ملاكمو أوزبكستان ست ميداليات ذهبية في نهائي الرجال، فيما حققت منغوليا ثلاث ذهبيات، وحصلت الهند على ذهبية واحدة، ووصل مجموع المكافآت المقدمة من الاتحاد الدولي للبطولة 400 ألف دولار، إذ حصل الفائزون بالمركز الأول من الرجال والسيدات على جائزة 10 آلاف دولار، والفائزون بالمركز الثاني على 5000 دولار، والفائزون بالميدالية البرونزية على 2500 دولار.

وتَوّج الفائزين كلّ من رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة، أنس العتيبة، والأمين العام للاتحاد الدولي، استفان كوفاك، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، سكين بولاتوف، ونائبه يوسف الكاظم، ورئيس اللجنة العليا المنظمة نائب رئيس اتحاد الملاكمة، محمد بوخاطر، وعضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة مدير البطولة، عمر الكندي، كما شارك في التتويج الملاكم العالمي، البريطاني أمير خان.

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