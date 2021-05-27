إقبال كبير على المشاركة في سباق "القفال 30"

المصدر: الإمارات اليوم

أنهت اللجنة المنظمة لسباق "القفال 30" الذي يقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 4 يونيو المقبل، المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية المحلية 60 قدما، والتي سوف ترسم الملحمة المرتقبة.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم "طيب الله ثراه" شعار "اليوبيل اللؤلؤي" احتفاء بمرور 30 عاما وثلاثة عقود على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالا تراثيا يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وبدأت اللجنة المنظمة اعتبارا من مساء اليوم وعبر البوابة الالكترونية الخاصة بالتسجيل واستلام قوائم السفن المشاركة حيث الإقبال كبير ويتوقع مشاركة واسعة. وبدأت اللجنة التدقيق على الشروط واللوائح الخاصة فيما يتعلق بتطبيق تعليمات ولوائح الجهات المسؤولة في الإمارة وأيضا مطابقة البيانات تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للسفن المشاركة في الحدث الكبير.

وأشاد عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، بالجهود الكبيرة والتعاون اللافت بين اللجنة المنظمة والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاز كافة التجهيزات في وقت قياسي مقارنة بالنسخ الماضية حيث أكدت جميعها جاهزيتها وأبدت استعدادها التام لتلبية كافة المتطلبات.

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