فتح باب التسجيل لملحمة سباق القفال الـ 30

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين للمسافات الطويلة الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فتح باب التسجيل للنواخذة والملاك وبحارة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي ستتنافس على جوائزه المالية القيمة يوم الجمعة 4 يونيو المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا للسباق ان إجراءات التسجيل ستتم كلها عبر البوابة الإلكترونية للنادي، التزاماً بتوجيهات المسؤولين في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي ومن اجل تسهيل المهمة على جميع المشاركين، مشيراً الى ان التعاون بين الجميع يسهم في إنجاح الحدث.

وقال عضو اللجنة العليا المنظمة هزيم محمد القمزي، إن عملية التسجيل ستمر عبر ثلاث مراحل قبل التوجه الى جزيرة صير بونعير استعداداً لانطلاقة السباق الجمعة، بينما سيكون يوم السبت موعداً احتياطياً في حالة تأجيل السباق عن موعده.

ودعا القمزي جميع النواخذة والملاك والبحارة الى التعاون مع اللجنة المنظمة في استكمال الإجراءات واستيفاء الشروط الخاصة بالمشاركة في المهرجان الرياضي البحري التراثي الكبير، الذي يمثل مسك ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري، ويحمل إرث وتاريخ وعراقة أهل الإمارات الذين ارتبطت حياتهم بالبحر.

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة تواصل جهودها لإنجاح التظاهرة التي تقام بدعم وتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تحمل النسخة هذه المرة الذكرى الثلاثين من تأسيسه الحدث عام 1991 مما يجعلها احتفالية استثنائية جميلة ومعبرة.

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