«أكبر مُعمر في الدوري» يصنع 25% من أهداف الوحدة.. ويُسجل 7

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أنصفت النسخة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لاعب الوحدة المخضرم إسماعيل مطر (38 عاماً)، ووضعته في صدارة اللاعبين الذين لفتوا الأنظار في الموسم المنصرم، وفق الأرقام الخاصة بالمسابقة، رغم كونه أكبر لاعب في المسابقة.

وتصدّر مطر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم بـ12 هدفاً من أصل الأهداف التي سجلها فريقه هذا الموسم، البالغ عددها 48 هدفاً، بنسبة 25%، فضلاً عن تسجيله سبعة أهداف أخرى في المباريات التي خاضها هذا الموسم بالقميص العنابي، من بينها ثلاثة أهداف من ضربات جزاء، بمعدل 0.3% للمباراة الواحدة.

وتفوق قائد الوحدة (أكبر مُعمر في الدوري بالموسم الحالي) على كل من لاعبي الجزيرة علي مبخوت، وخلفان مبارك، اللذين حلا في المركز الثاني، ولكل منهما 10 تمريرات مساعدة.

وكانت إدارة الوحدة قد مددت عقد إسماعيل مطر لموسم آخر، بعد التألق اللافت الذي كان عليه في الموسم المنصرم، الذي نجح خلاله في قيادة فريقه لبلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ولعب إسماعيل مطر 23 مباراة هذا الموسم، بزمن بلغ 1899 دقيقة، ليرتفع رصيد مشاركات اللاعب في دوري الخليج العربي منذ انطلاقته موسم 2008-2009 إلى 283 مباراة (20153 دقيقة)، سجل خلالها 50 هدفاً، وحصل على 47 بطاقة صفراء، وأربع بطاقات حمراء.

وشارك قائد الوحدة في 20 مباراة أساسياً، وحل بديلاً في ثلاث مباريات فقط، إذ بلغت نسبة مراوغته الناجحة 60.66%، من أصل 61% من محاولات المراوغات التي قام بها اللاعب في المباريات.

وبلغ عدد محاولات التسديدات التي قام بها اللاعب 36 محاولة، من بينها 16 بين القائمين والعارضة. كما بلغت نسبة تمريرات إسماعيل مطر في المباريات التي لعبها هذا الموسم 841 تمريرة، من بينها 623 تمريرة صحيحة، وبعدد 47 تمريرة مؤثره، مُحققاً نسبة مئوية بلغت 58.04%.

ووصل عدد تمريرات اللاعب في وسط ملعب منافسيه 500 تمريرة من أصل 1262 مرة لمس فيها الكرة، فيما وزع 26 كرة عرضية.

من جهته، اعتبر المحلل الكروي، الدكتور أحمد العوضي، اللاعب إسماعيل مطر أسطورة كروية في الكرة الإماراتية، ستظل خالدة سنوات طويلة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يعتبر مطر اللاعب الوحيد من المواطنين الذي يُطلق عليه لاعب محترف، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو رغم تخطيه عامه الـ38، إلا أنه بقي متوهجاً في الملاعب، بفضل التزامه داخل الملعب وخارجه، من حيث التدريبات، والحفاظ على نظام التغذية والراحة».

وأضاف: «الأرقام التي حققها مطر لم تأتِ مصادفة أو بضربة حظ، بل تعكس عقلية لاعب يحترم مهنته، ويحترم جماهيره والقميص الذي يلعب له، فأصبح قدوة، ولا أبالغ إن قلت إنه أصبح معلماً رياضياً إماراتياً، يجب أن يتعلم منه اللاعبون الصغار ويقتدوا به».

وأكمل: «لا أعرف تفسيراً واحداً لاستبعاد إسماعيل مطر عن المنتخب الوطني، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه الأبيض لقائد داخل غُرف الملابس، يعرف كيف يوحد اللاعبين على هدف الوصول لكأس العالم 2022، فاستبعاده من وجهة نظري أكبر خطأ، وكل ما يقال من أسباب أو تبريرات فلن أكون مقتنعاً بها».

قائمة صناعة الأهداف

1- إسماعيل مطر «الوحدة»: 12.

2- خلفان مبارك «الجزيرة»: 10.

3- علي مبخوت «الجزيرة»: 10.

4- جيسوس «شباب الأهلي»: 8.

5- ريان منديز «النصر»: 8.

بطاقة اللاعب

العمر: 38 عاماً.

تاريخ الميلاد: 7 أبريل 1983.

الطول: 168 سم.

الوزن: 68 كيلوغراماً.

المركز: لاعب وسط.

أرقام إسماعيل مطر

المشاركات: 23 مباراة.

عدد الأهداف: 7.

عدد التمريرات: 841.

التمريرات الصحية: 623.

عدد مرات لمس الكرة: 1262.

التسديد على المرمى: 36.

نسبة التمريرات المؤثرة: 58.04%.

عدد المباريات في الدوري: 283.

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