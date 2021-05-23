عمر النقبي يقود منتخب الإمارات للفوز على السعودية بكأس العرب لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات على شقيقه المنتخب السعودي بستة أهداف مقابل ثلاثة في بطولة كأس العرب المقامة في مصر ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأصبح رصيد الإمارات ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر المغرب بست نقاط، بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط لكن منتخب الإمارات يتفوق بفارق المواجهات.

سجل اهداف الإمارات عمر علي النقبي 4 اهداف ( سوير هاترك ) وهدف لكل من عبد الله الحوسني وحارس المرمى حسن الحنطوبي الذي ظهر بمستوى مميز.

وسيخوض المنتخب الإماراتي مباراته الاخيرة في المجموعة يوم الثلاثاء المقبل أمام جزر القمر ويحتاج فيها إلى الفوز لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور نصف النهائي بانتظار ماستسفر عنه مباراة المغرب والسعودية.

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