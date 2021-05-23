«البارالمبية الإماراتية» تبحث استعدادات اللجان لـ «طوكيو 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة البارالمبية اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 والمقامة في الفترة ما بين الرابع والعشرين من أغسطس وحتي الخامس من سبتمبر المقبل، كذلك تم مناقشة التقارير التي أعدتها اللجان المختصة وآخر المستجدات التي تتم من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية واللجان المنبثقة منها.

حضر الاجتماع كل من: الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، والأمين المالي الدكتور عبدالرزاق بن رشيد، ممثلاً عن اللجنة المالية، ورئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات عبدالله الفلاسي، ممثلاً عن اللجنة الفنية، ورئيس اللجنة الطبية جمعة النعيمي.

وقال بيان صحافي: «ناقش الحضور التحديات المقبلة وكيفية التغلب عليها وتذليل العقبات».

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