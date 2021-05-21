7 أندية تنافس على ألقاب كأس الكاراتيه اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تستضيف الصالة الرياضية في نادي اتحاد كلباء، في الثانية ظهر اليوم، مسابقة كأس رئيس الدولة للكاراتيه، لمنافسات الـ«كاتا» رجال وسيدات، والـ«كوميتيه» رجال، وينافس على ألقابها لاعبو ولاعبات سبعة أندية.

وتشارك في الـ«كاتا» رجال أندية الشارقة للألعاب الفردية، ودراجون، واتحاد كلباء، والذيد، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، على أن تشهد المسابقة ذاتها للسيدات منافسة الشارقة الرياضي للمرأة، ودراجون، والشارقة للألعاب الفردية، وعجمان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. وتسجل منافسات «كوميتيه» رجال، المشاركة الأكبر، ممثلة بلاعبي ستة أندية، هي: اتحاد كلباء، والذيد، والشارقة للألعاب الفردية، ودراجون، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والخليج الدولي.

وتعد بطولة الكأس مسك ختام موسم الكاراتيه، بعد بطولات «الإمارات المفتوحة» و«الدوري العام» و«نجوم المستقبل»، وتتطلع أندية إمارة الشارقة، في البطولة الختامية، لمواصلة هيمنتها على منصات التتويج، بعد أن شهد افتتاح الموسم فبراير الماضي سيطرة أندية الشارقة للدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والشارقة الرياضي للألعاب الفردية، على المراكز الأولى، ثم في أبريل الماضي تقاسمت أندية الشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة لرياضة المرأة، مراكز الصدارة في بطولتي «نجوم المستقبل» و«الدوري العام».

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