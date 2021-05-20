اللجنة البارالمبية ترسم خريطة طريق «طوكيو 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً بنادي دبي لأصحاب الهمم، لتحديد معايير توزيع وترتيب اللاعبين بالإضافة إلي آلية اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني، المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2021).

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة البارالمبية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان سالم المهيري، في بيان صحافي، أن الهدف من الاجتماع هو وضع خارطة طريق أمام الأجهزة الفنية للمشاركة في الألعاب البارالمبية، حيث يتم إعادة ترتيب وتصنيف اللاعبين لفئات A وB وC حسب النتائج التي تحققت خلال الفترة بين عامي 2016 و2021، كما تم تزويد المدربين بالتصنيفات الجديدة للاعبين، بالإضافة إلى مواعيد البطولات والمعسكرات المقبلة. وقال رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات عبدالله الفلاسي: «جميع اللاعبين لديهم الفرصة للانضمام للمنتخب».

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