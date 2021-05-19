رونالدينيو: سعادتي لا توصف حين أزور دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قال نجم كرة القدم البرازيلي، وأحد أبرز النجوم التاريخيين سابقا في منتخب "السامبا" ونادي برشلونة، رونالدينيو، إنه عاشق لمدينة دبي منذ أول مرة زارها فيها حين كان في الـ16 من عمره، وأنه يكن محبة كبيرة لدولة الإمارات، وسعادته لا توصف حين "يزور دبي سنويا للاستمتاع بالمنشآت السياحية والفندقية ومراكز التسوق الرائعة وكذلك الشواطئ الساحرة وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها".

جاء ذلك خلال زيارة رونالدينيو إلى مقر مجلس دبي الرياضي، ولقائه مع أمين عام مجلس دبي سعيد حارب، بحضور مساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة. وقال رونالدينيو في تصريح صحافي إن حصوله على "الإقامة الذهبية" في دبي، تشكل دفعة كبيرة لمستقبله، وللتخطيط والإقامة مستقبلا في دبي، مع رغبته الكبيرة للاستثمار في مجال أكاديميات كرة القدم.

وقال: «أنا سعيد جدًا لأن دبي منحتني الإقامة الذهبية، فأنا أحب دبي واعتبر نفسي صديق لهذه المدينة الرائعة التي استمتع بزياراتها سنويا، وهناك علاقة قوية وطويلة بين البرازيليين و دولة الإمارات وسيشكل حصولي على الإقامة الذهبية وأسلوب الحياة الرائع هنا على التخطيط مستقبلا للإقامة في دبي والاستثمار في مجال أكاديميات كرة القدم على غرار النجوم الآخرين الذين انتقلوا للعيش في دبي».

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