المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

طلب لاعب محترف من إدارة ناديه، الذي يلعب في دوري الخليج العربي، الانتظار قليلاً حتى يتعرف إلى هوية المدرب الذي سيقود الفريق، قبل أن يجدد عقده مع النادي لموسم آخر.

حارس

رد نادٍ محترف على نظيره النادي الجماهيري بأنه سيوافق على بيع بطاقة حارس مرماه مقابل بدل تعويض 20 مليون درهم، ما أثار استغراب النادي الآخر، معتبراً أن المبلغ المالي كبير جداً.

تجديد

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية الدوري جددت عقد لاعب أجنبي قبل خوض الجولة الأخيرة من الدوري، ولكنها طلبت من اللاعب عدم الإعلان عن تجديد العقد، والانتظار عقب حسم ملف اللاعبين الأجانب في الفريق، والإعلان عن صفقات النادي في توقيت واحد.

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