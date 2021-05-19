استقالة مجلس إدارة نادي الإمارات رغم التأهل إلى «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي الإمارات تقديم مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود حسن الشمسي، استقالة جماعية إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي.

وتأتي الاستقالة رغم أن النادي حقق أهدافه هذا الموسم بالتأهل إلى «المحترفين» للمشاركة في دوري الخليج العربي، بعد حصوله على المركز الثاني في دوري الهواة خلفاً للعروبة.

وأكد الشمسي في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة قدم استقالته الجماعية، بعد اجتماع لمجلس الإدارة، رفع من خلاله تقريراً مفصلاً، تضمن أبرز أعمالهم خلال المواسم الماضية، وأبرز العقبات التي واجهت الإدارة، سواء كانت داخلية أم خارجية.

كما أشار الشمسي إلى أن الاستقالة جاءت لظروف خاصة، وقبل انتهاء فترة المجلس الممتدة حتى أغسطس المقبل، كما أشار إلى رغبة أعضاء مجلس الإدارة في فتح المجال أمام إدارة جديدة لخدمة النادي، منوهاً إلى أن نادي الإمارات به كفاءات قادرة على النهوض بأهدافه، والارتقاء بمختلف الفعاليات والأنشطة التي ينفذها.

وعبّر الشمسي عن رضاه التام عن ما قام به مجلس الإدارة من جهد لتفعيل مختلف أهداف النادي، وعودته إلى دوري الخليج العربي، كما أن الإدارة حققت العديد من الإنجازات والمشروعات والبنية التحتية التي ستحقق مردوداً إيجابياً للنادي في القريب العاجل، موضحاً أن استقالته من مجلس الإدارة لا تعني ابتعاده عن النادي، مؤكداً أنه سيظل وفياً لنادي الإمارات، وسيقف ويدعم القيادات الرياضية القادمة التي ستقود نادي الإمارات مستقبلاً.

ودعا الشمسي الجمهور إلى الوقوف مع النادي، وتغليب المصلحة العامة، شاكراً جميع من وقف ودعم مجلس إدارته خلال فترة ترؤسه لمجلس الإدارة، وتمنى التوفيق لمجلس الإدارة القادم، وأنه سيقدم كل ما في وسعه، وسيكون سنداً لهذا المجلس حتى يحقق النادي الغايات المرجوة.

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