شرطة دبي تنظم مبادرة «الوقاية من الشمس» للعمال

نظّمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، مبادرة مجتمعية توعوية بعنوان «الوقاية من الشمس»، استهدفت 120 عاملاً، وذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل. وشهد المبادرة نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العقيد حمد راشد المري، الذي أكد أن المبادرة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى مبادرات نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع. وتضمنت المبادرة ورشاً ومحاضرات توعوية حول إجراءات السلامة من أشعة الشمس، ركزت على التعريف بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر والمطول للحرارة، وأهمية تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة قدر الإمكان، والمحافظة على شرب كميات كافية من السوائل، واستخدام وسائل حماية أثناء أداء المهام الميدانية. وفي ختام المبادرة، جرى توزيع المظلات والمرطبات على العمال.