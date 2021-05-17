جزيرة دلما تبدأ باستقبال المحامل المشاركة في المهرجان التاريخي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ جزيرة دلما اليوم استقبال المحامل المشاركة في النسخة الرابعة من سباق مهرجان دلما التاريخي، المقرر إقامته الأربعاء، وتستقبل الجزيرة 102 محمل شراعي تخضع لفحص فني شامل على مدار اليومين المقبلين من أجل التأكد من التزام الجميع بالمواصفات والقياسات الفنية.

ويُقام مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويُشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة تتنافس على جوائز مالية بقيمة 25 مليون درهم وثلاث سيارات وهي الأعلى في تاريخ سباقات التراث البحري، كما أن السباق هو الأطول في التاريخ حيث تبلغ مسافته 125 كلم ويمر بسبع جزر من دلما حتى مدينة المرفأ.

وقال بيان صحافي: «أعدت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، العدة لاستقبال الحدث التاريخي، من خلال مجموعة من الاستعدادات الخاصة أبرزها التدقيق على الفحوص الخاصة بفيروس كورونا، حيث يتطلب من كل بحار وكل شخص من أطقم العمل في كل محمل تسجيل نتيجة فحص سلبية قبل 48 ساعة من انطلاق السباق وقبل الوصول إلى جزيرة دلما نفسها، ولن يتم السماح بالمشاركة أو بالتواجد على أرض الجزيرة لأي بحار لم يقدم نتيجة سلبية للفحص».

وأكد الرميثي أن جميع المحامل ستخضع لفحص فني شامل من أجل التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، منوهاً إلى أنه سيتم استبعاد أي محمل غير مطابق للمواصفات على الفور.

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