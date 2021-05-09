الجنيبي يعد رسالة ماجستير حول تأثير «كورونا» على عقود اللاعبين والمدربين

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، المستشار عادل الجنيبي، أنه يعد حالياً رسالة ماجستير في القانون بشأن تأثير جائحة «كوفيد-19» على العقود الرياضية، لاسيما الخاصة باللاعبين والمدربين، ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها في ظل الظروف الراهنة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عقود اللاعبين والمدربين تأثرت كثيراً بالجائحة، والظروف الراهنة بجانب طبيعة عملي في المجال الرياضي، جعلتني أفكر في إعداد رسالة الماجستير في هذا الخصوص، سعياً لإيجاد مخرج قانوني مناسب لكل المشكلات التي تواجه العقود الرياضية، تفادياً لحدوث أي أضرار قانونية على أي جانب».

وبجانب رئاسته للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، يهتم الجنيبي بالجوانب القانونية المتعلقة بالقطاع الرياضي، وهو مختص في الاستشارات القانونية الخاصة بالمنازعات والعقود الرياضية.

يذكر أن اتحاد الكرة أصدر في أبريل 2020 قراراً أجاز للأندية اقتطاع نسبة من الراتب الشهري لمدة مؤقتة، بما لا يزيد على 40%، على ألا يقل الحد الأدنى لراتب اللاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم بالنسبة للأندية المحترفة، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها في الفترة الأخيرة بعد عودة النشاط.

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