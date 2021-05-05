«دراسة ورياضة» تنطلق في سبتمبر لتطوير المواهب بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي مبادرة رياضية باسم «دراسة ورياضة»، بمدارس حماية التي تستهدف تطوير إمكانات المواهب الرياضية في دبي من خلال زيادة ساعات التدريب للرياضيين الذين سيكونون ضمن هذه المبادرة، التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل مع بداية الموسم الرياضي والدراسي 2021–2022.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أجريت صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، ووقع المذكرة أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب اللواء أ.د محمد بن فهد، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ونائب مدير أكاديمية شرطة دبي العميد أ.د محمد الشامسي، ومدير إدارة التدريب التخصصي في أكاديمية شرطة دبي العقيد سلطان الشامسي، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس علي عمر البلوشي، والمديرين التنفيذيين ومديري الأكاديميات في أندية دبي.

وقدم رئيس قسم الأندية الرياضية بمجلس دبي الرياضي أحمد المهري، ورئيس قسم الرياضة في أكاديمية شرطة دبي الملازم أول عبدالله المهيري، شرحاً وافياً عن المبادرة وفوائدها الفنية والخطط الزمنية لتنفيذها.

وقال بيان صحافي: «تأتي مبادرة (دراسة ورياضة) ضمن التوصيات التي وضعها خبراء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلال برنامج التقييم الفني لأكاديميات كرة القدم بأندية دبي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي لتقييم الأكاديميات الرياضية بشأن التوفيق بين النجاح الدراسي والتألق الرياضي للمواهب الرياضية، من أجل زيادة حصص التدريب السنوية وفقاً للمعايير الدولية».

كما تهدف المبادرة إلى تجميع الرياضيين المميزين من أندية دبي الذين تراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة في فصول دراسية منفصلة من أجل التوفيق بين الأهداف الرياضية والدراسية، وإتاحة الفرصة لأندية دبي لاختيار الرياضيين المميزين في بعض الرياضات، حيث تتضمن نظاماً مرناً في الدراسة بحيث يتم رفع عدد حصص التدريب السنوية للرياضيين بنسبة 83% من 192 إلى 240 حصة، كما سترتفع ساعات التدريب السنوية بنسبة 96% من 352 إلى 472 ساعة، وسيتم إعداد خمس حصص رياضية صباحية بمدارس حماية، بالإضافة إلى حصص الرياضة المسائية بالأندية، وستكون هناك متابعة علمية ورياضية حديثة ومتطورة لإعداد أبطال المستقبل بإمارة دبي استئناساً بالتجارب الدولية.

وسيتم رعاية الرياضيين المنتسبين لهذه المبادرة من خلال توفير متطلبات الدراسة في مدارس حماية لشرطة دبي والمواصلات والتغذية والمتابعة الطبية، كما ستستضيف المرافق الرياضية بمدارس حماية التدريبات الصباحية، وسيتم تعيين كوادر فنية ضمن الفريق الفني والعلمي المشترك مع شرطة دبي.

وستسهم المبادرة في تحقيق مستوى أعلى من النجاح الدراسي والتألق الرياضي لمنتسبيها من خلال التوفيق بين التحصيل الدراسي والتميز الرياضي، وغرس السلوك الرياضي لدى الطلبة الرياضيين، وترسيخ ثقافة التفوق، وإعطائهم واجبات مدرسية منظمة ومتابعة مستمرة، وزيادة عدد حصص التدريب مع مدربين متخصصين، وبرمجة دروس نظرية لتعزيز فهم النشاط الرياضي، وإعدادهم ليصبحوا رياضيين ومدربين وإداريين وأخصائيين في المستقبل.

تتضمن المبادرة نظاماً مرناً في الدراسة يسمح برفع عدد حصص التدريب بنسبة 83%.

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