تعرف إلى المنتخبات المشاركة في كأس العرب لكرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُسحب مساء، الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العرب 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وتستضيفها الدوحة في شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 23 منتخباً عربياً، وهم إلى جانب المنتخب الإماراتي: قطر «المضيف»، السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تونس، واليمن.

وقال اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان اليوم الاثنين: «يمثل الاتحاد في حفل مراسم سحب القرعة التي تستضيفها دار الأوبرا بالحي الثقافي (كتارا) عضو مجلس إدارة الاتحاد علي حمد، ومدير إدارة المنتخبات عبدالقادر حسن».

وأضاف: «سيتم تقسيم المنتخبات الـ 16 المشاركة على أربعة أوعية في مرحلة المجموعات، وذلك بناء على آخر تصنيف عالمي من (فيفا) قبل هذا السحب، بحيثُ يُخصص الإناء الأول للمنتخبات الثلاثة الأعلى تصنيفاً إضافة للدولة المضيفة قطر، ويخصص الوعاء الثاني للمنتخبات الأربعة التي تليهم في التصنيف، وسيُكرر التوزيع ذاته على الوعائين الثالث والرابع، كما سيتم وضع المنتخبات السبعة القادمة من التصفيات التأهيلية في المراكز السبعة الأقل ترتيبًا، حيث ستوضع المنتخبات التي تفوز بالمباريات التأهيلية الأولى والثانية والثالثة في المراكز 2 و3 و4 داخل الوعاء رقم 3، في حين سيتم وضع باقي المتأهلين الأربعة في الوعاء رقم 4 على التوالي».

وأوضح البيان: «تنطلق منافسات البطولة بالتصفيات التأهيلية التي ستجمع المنتخبات الـ 14 الأقل ترتيباً في التصنيف العالمي، وذلك بخوض سبع مباريات إقصائية (مباراة لكل فريق)، ليتأهل الفائزون السبعة في هذه المباريات للمنافسة النهائية مع الفرق التسعة الأعلى ترتيباً في التصنيف العالمي من ضمنهم منتخب البلد المضيف».

وختم البيان: «ستكون المنافسة النهائية من دور المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، وسيتم التنافس في مرحلة المجموعات بين 16 منتخبا مُقسمين إلى أربع مجموعات، تتكون كل منها من أربعة منتخبات، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الأدوار ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية للبطولة».



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