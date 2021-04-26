إيقاف إسماعيل مطر "آسيوياً"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن لجنة الانضباط في الاتحاد عاقبت قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر بالإيقاف ثلاث مباريات في البطولة القارية، وتغريمه ألف دولار، على خلفية التصرف الذي صدر منه خلال مباراة الفريق أمام الريان القطري، الجمعة الماضي، وانتهت لمصلحة الوحدة، بهدف دون رد.

وتعرض مطر إلى البطاقة الحمراء المباشرة من جانب الحكم السعودي محمد العنزي، بعد أن دفع مدافع الريان ديم تراوري، رداً على لعبه عنيفة قام بها الأخير في حق قائد الوحدة.

ولن يتمكن مطر من المشاركة مع ناديه في مباراة بيرسبوليس الإيراني، وأيضاً في اللقاء القادم ضد غوا الهندي، الخميس المقبل، في آخر مباريات المجموعة الخامسة، إضافة إلى مباراة الذهاب في دور الـ16 في حالة تأهل الوحدة.

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