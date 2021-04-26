«الشارقة لرياضة المرأة» يُتوّج بلقبه الأول في دوري الكاراتيه

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تُوجت لاعبات نادي «الشارقة لرياضة المرأة» بأول لقب في بطولة الدوري العام للكاراتيه، في فئة «فردي الكاتا» للسيدات، بانتزاعهن المراكز الأربعة الأولى في المنافسات التي أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة الرياضي «فرع الحزانة»، وتخللتها أيضاً، في ثانية البطولات «نجوم المستقبل»، مواصلة هيمنة لاعبي ولاعبات «الإمارة الباسمة» على منصات التتويج.

وعقب انتهاء البطولتين، توجت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى النقبي، بحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، حميد شامس، والمدير التنفيذي للاتحاد، الخبير محمد عباس، ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة، إبراهيم النعيمي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، مريم الشامسي، ونائب رئيس لجنة الحكام، جابر الزعابي، والسكرتير الفني للاتحاد، الخبير هشام سري، اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى.

وأسفرت نتائج دوري فردي «كاتا» السيدات عن انتزاع لاعبة المنتخب الوطني ونادي «الشارقة لرياضة المرأة»، سلامة جاسم، الميدالية الذهبية، قبل أن تواصل زميلاتها في الفريق الهيمنة على منصات التتويج، بحلول حميدة حاجز في المركز الثاني، والميدالية الفضية، وذهاب برونزيتَي المركزين الثالث والثالث مكرر لكل من هدى أحمد وخولة خالد.

وفي دوري فرق «الكاتا» سيدات، انتزعت لاعبات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما توجت لاعبات «الشارقة لرياضة المرأة» بالميداليات الفضية، وسيدات نادي «دراجون سبورت» في عجمان بالميداليات البرونزية.

وفي بطولة «نجوم المستقبل»، واصل لاعبو أندية «الإمارة الباسمة» هيمنتهم على منصات تتويج البطولة التي سجلت مشاركة لاعبي سبعة أندية، إذ انتزع نجم المنتخب الوطني ونادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، مروان المازمي، ذهبية فردي «كاتا» رجال، وتوج لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد باصليب، بذهبية فردي «كوميتيه» رجال لوزن (60 وحتى 67 كيلوغراماً)، كما أضاف عادل عبدالعزيز الذهبية الثانية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بفوزه بالمركز الأول في منافسات فردي «كوميتيه» لوزن (فوق 75 كيلوغراماً)، قبل أن تحصد لاعبة «الشارقة لرياضة المرأة»، حوراء العجمي، المركز الأول في منافسات فردي «كوميتيه» سيدات لوزن (فوق 50 كيلوغراماً).

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