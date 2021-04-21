«أنكل سعيد» إلى نصف نهائي البادل تنس بدورة ند الشبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصل فريق «أنكل سعيد» انتصاراته في بطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى الـ29 من أبريل الجاري، وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية في دبي.

ونجح فريق «أنكل سعيد»، الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعبدالرزاق أحمد، في التأهل للدور نصف النهائي من منافسات الفئة البرونزية، على حساب الثنائي لويس كوبو وسالفادور ميدينا، بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-6، في مباراة قوية، خصوصاً في المجموعة الثانية، التي احتاج فيها الفريقان إلى اللجوء إلى نظام كسر التعادل، وتمكن فريق «أنكل سعيد» من الوصول أولاً إلى سبع نقاط، ليعلن فوزه بالمجموعة الثانية، وينتزع تأهلاً مستحقاً إلى نصف النهائي، ولحساب الفئة نفسها حجزت ثلاثة فرق أخرى تأهلها إلى المربع الذهبي، إذ ضمن الثنائي حميد الهاجري وفرحان هدّى بطاقة العبور إلى نصف النهائي، بتغلبهما على خالد الكمالي وعبدالله القاسم بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2 و6-3، وتأهل الثنائي توماس بينارويا وحازم شيش على حساب عمر إبراهيم وراشد أهلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7-5 و6-7 و6-1، وفي المباراة الرابعة ضمن الثنائي جوردي وايغناسيو باروسو تأهلهما على حساب علي أهلي وحمد أهلي، بمجموعتين نظيفتين 6-3 و7-6.

وتقام الليلة مباراة نصف نهائي الفئة البرونزية سيدات، التي تجمع كارينا لوزوفا وأليسا بلبيس مع حفصة ساني وخديجة ساني.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، سعيد حارب، أن جميع منافسات النسخة الحالية من الدورة سجلت نمواً في أعداد المشاركين في الرياضات المدرجة ضمن برنامج الدورة، ما يدل على مكانة الرياضة في الإمارات، وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع.

وقال حارب في تصريحات صحافية: «دورة ند الشبا أصبحت تحتل مكانة كبيرة، وباتت في صدارة الأحداث والفعاليات الرياضية السنوية التي يترقبها الجميع، وأصبحت الدورة تحظى بثقة الرياضيين القادمين من داخل الدولة وخارجها لخوض منافساتها في هذا الوقت تحديداً، مع تطبيق إجراءات السلامة الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة لكل رياضة».

وأضاف: «عملت اللجنة المنظمة على توزيع المنافسات على أيام عدة لكل رياضة، من أجل ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن سلامة المشاركين هي هدفنا الأول، ولذلك فقد تم تنظيم تصفيات وأدوار تمهيدية في بطولة البادل تنس لاختيار المشاركين في الأدوار النهائية لمختلف الفئات، كما تم توزيع منافسات الدراجات الهوائية على ثلاثة أيام، ما يتيح لجميع المسجلين من مختلف الأعمار والجنسيات حسب الفئات المعتمدة، بما فيها فئة أصحاب الهمم، التنافس ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص من أجل سلامة الجميع».

وأشار «حافظت البادل تنس والدراجات الهوائية والجري على استمرارية وجودها في برنامج الدورة على امتداد النسخ الثماني من عمر الدورة».

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