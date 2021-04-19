«الشارقة الرياضي» يناقش أهداف مبادرات عام الجودة مع الأندية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استعرض مجلس الشارقة الرياضي مع الأندية تفاصيل أهداف ومبادرات عام الجودة 2021، وذلك ضمن خطة وأهداف المجلس للوصول إلى الجودة الشاملة، ورفع مستوى جودة الخدمات التي يقدمها، والارتقاء بها، ما يسهم في تعزيز هذا المفهوم وآليته، والعمل المشترك مع الأندية الرياضية والتخصصية. جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أخيراً من اللجنة التنفيذية للمبادرة، التي تضم رؤساء لجان التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ومدير إدارة الاستراتيجية مريم الحوسني.

من جانبه، قال عيسى هلال في مؤتمر صحافي: «تعتبر أندية الإمارة شريكاً في هذه العملية، سعياً للوصول للجودة الشاملة وتطبيق مفاهيمها، ونسعى في المجلس لتطبيق كل معايير الجودة الشاملة، والحرص على تميز أندية الإمارة للحصول على شهادة الآيزو لتوافر جميع الإمكانات».

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