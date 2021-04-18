«الإعلام الرياضي» تحتفي ببحيري وضياء

المصدر: دبي Àالإمارات اليوم

كرّمت جمعية الإعلام الرياضي الإعلاميين رفعت بحيري، وضياء الدين علي، بمناسبة انتهاء فترة عملهما التي امتدت نحو أربعة عقود، حيث جاء التكريم برعاية وحضور رئيس جمعية الإعلام الرياضي عبدالله إبراهيم، وأمين عام الجمعية محمد الجوكر.

وأشاد رئيس الجمعية بالجهود المبذولة من قبل الزميلين المكرمين، التي انعكست من خلال التغطية المميزة للأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، كذلك نوّه إلى إسهامهما في تأهيل كوادر إعلامية شابة تكمل مسيرة العطاء في المجال الإعلامي.

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