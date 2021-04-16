«الحبتور» يتوّج بلقب كأس دبي للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي للبولو 2021 خاتمة بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «أنكورا

ود.عبدالرحمن» بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف.

جاءت المباراة قوية، خصوصاً أن الفريقين بذلا جهداً كبيراً في أول بطولة يشهدها شهر رمضان المبارك، ووسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والطقس الحار. ورغم قوة فريق «أنكورا ود.عبدالرحمن»، فإن فريق الحبتور انتزع اللقب بعد التقدم في الفترة المهمة من المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news