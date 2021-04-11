«دوامة» تنتزع كأس البكار.. و«البدع» تفوز ببندقية الجعدان في «ختامي المرموم»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تألق شعار مرغم لحمد راشد بن غدير الكتبي، خلال تحديات رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021 بميدان المرموم، أمس، بحضور سموّ الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم. وشهدت التحديات إقامة الأشواط الخاصة بالرموز في الأشواط الستة الأولى، كما أقيمت إضافة إليها 12 شوطاً للسيارات، وقام سموّه بتتويج الفائزين بالرموز، إلى جانبه المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود.

وحققت «دوامة» لحمد راشد الكتبي التألق والصدارة، في كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المحليات، حيث وصلت إلى خط النهاية في توقيت 12:14:4 دقيقة. وقدمت أداءً رفيعاً، ونجحت في حسم واحدة من أقوى السباقات، مع وصيفتها (اليمامة) بشعار فرج علي بن حمودة الظاهري، وصاحبة المركز الثالث (الشرود) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.

وأعلن شعار مرغم عن إمكاناته العالية مجدداً، من خلال المنافسة على بندقية الثنايا الجعدان المحليات، حيث نجح في الحصول على الرمز ومركز الوصافة، بعدما ذهبت البندقية إلى «البدع» لحمد راشد حمد الكتبي، بزمن 12:19:8 دقيقة.

في المقابل، فاز شعار السيلية لعبدالله بن سعيد العيدة، عن طريق «شقراء» بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المفتوح في زمن 12:12:9 دقيقة.

أما بندقية الثنايا الجعدان المفتوح فكانت من نصيب سعيد بطي محمد المري، بعدما قاد «جاير» إلى القمة في زمن بلغ 12:24:6 دقيقة.

وفازت «متعبة» بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا البكار المفتوح للإنتاج، بعدما جاءت في المركز الأول، وأهدت مالكها علي حمد سعيد الجربوعي المري اللقب في زمن قدره 12:18:7 دقيقة.

وتوج أحمد سلطان الحلامي تألق شعاره اللافت في المهرجان بفوزه ببندقية الإنتاج للثنايا الجعدان المفتوح، من خلال «موج»، الذي أضاف إنجازاً جديداً أضافه إلى الرمز، الذي كان قد أحرزه في مهرجان ختامي الوثبة، وتمسك «موج» بالصدارة، رغم المنافسة الكبيرة.

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