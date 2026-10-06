حمدان بن محمد: أثر عطاء راشد بن سعيد وفكره الريادي بقى حاضراً في مسيرة دبي وكل نجاحاتها وإنجازاتها

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة على منصة "إكس"، في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه: "في الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نستذكر مسيرة باني دبي الحديثة ووالد شعبها ومهندس نهضتها… شريك زايد في تأسيس دولة الاتحاد، والقائد الذي سبق عصره برؤيته، وحوّل طموحاته إلى مشاريع استثنائية بالعمل الميداني والمتابعة الدقيقة".

وأضاف سموه: "رأى راشد بن سعيد في الخور شرياناً للحياة، وفي الموانئ والمطارات جسوراً تصل دبي بالعالم، وفي الإنسان أساس النهضة وغايتها… رحل راشد بن سعيد بجسده، لكن بقي أثر عطائه وفكره الريادي حاضراً في مسيرة دبي وكل نجاحاتها وإنجازاتها".