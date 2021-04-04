رياضيون ينعون وفاة والدة أساطير الوصل

المصدر: أحمد طارق- دبي

نعى رياضيون وفاة والدة أساطير فريق كرة القدم بنادي الوصل، عبدالرحيم الشيباني وجمال الشيباني وحسن الشيباني وحسين الشيباني وعبدالرحمن الشيباني ووليد الشيباني.

وتلقى نجوم الكرة الستة من الرياضيين في مختلف الفئات الإدارية والفينة والإعلامية العديد من الرسائل التعزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما توجه المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي بالعزاء إلى عائلة الشيباني، أثناء تعليقه على مباراة الوصل والجزيرة في الجولة الـ 23 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن عائلة الشيباني من أساطير فريق الكرة بـ "الإمبراطور" على مدار تاريخه.

وكان الوصل قد نشر على حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة يعزي خلالها عائلة الشيباني، متمنياً أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.

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