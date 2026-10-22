عبدالله بن زايد ووزير الخارجية السوري يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.