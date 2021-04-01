المصرية ساندرا سمير تودّع بطولة الحبتور لتنس السيدات

المصدر: دبي - وام

سجلت منافسات الزوجي، في بطولة الحبتور الأولى لتنس السيدات k25، أول من أمس، بداية قوية للمسابقات المقامة حالياً بمجمع التنس العالمي بفندق الحبتور غراند بدبي. وكانت منافسات الفردي قد ارتفعت الوتيرة فيها، بعد ان ودعت البطولة عدد من اللاعبات المصنفات على يد منافساتهن المغمورات.

وودعت اللاعبة العربية الوحيدة في البطولة، المصرية ساندرا سمير، المصنفة 353 على العالم على يد النيوزيلندية بانتينما كوريكوف المصنفة 175 على العالم بعد مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و25 دقيقة، بذلت فيها ساندرا جهوداً كبيرة خصوصاً في المجموعة الاولى التي فاجأت فيها منافستها بالحماس الزائد لتفوز بستة اشواط مقابل أربعة، إلا انها لم تستطع ايقاف اندفاع النيوزيلندية، فخسرت المجموعة الثانية ستة مقابل ثلاثة اشواط، وفي الثالثة لم تستطع ان تكملها بعد أن أصيبت وانسحبت عند الشوط الخامس، كما خسرت اللاعبة الهندية راينا من البيلاروسية شاليمار بنتيجة مجموعتين مقابل لا شيء. وأكّدت مديرة البطولة مدير الاتصال بمجموعة الحبتور، نورا بدوي، أن النجاحات والمكاسب التي حصدتها بطولة الحبتور الاولى لتنس السيدات k25، فاقت التصورات، خصوصاً في ظل الظروف التي يشهدها عالم اللعبة والاجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الدقيق المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للتنس.

ووجهت بدوي الشكر والعرفان الى رجل الأعمال خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور على توفير كل التسهيلات ومتطلبات إنجاح البطولة الاولى للاعبات الواعدات المشاركات في البطولة، مشيرة إلى أن هذه النجاحات تقف وراءها جهود مخلصة، موجهة الشكر الى الاتحادين الدولي والإماراتي والجهات الداعمة.

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