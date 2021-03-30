المصدر: الإمارات اليوم

الوعد

اكتشف لاعب معار إلى أحد الأندية المنافسة في البقاء أن إدارة ناديه قررت عدم عودته إلى الفريق، رغم الوعد الذي حصل عليه باللعب حتى نهاية الموسم على أن يتم تجديد عقده عقب عودته إلى فريقه، لكن تألق لاعب شاب، شارك بدلاً منه، أسهم في قرار إدارة النادي.

7 مفاوضين

استغرب لاعب أجنبي حضور سبعة مفاوضين من قبل النادي، خلال اجتماع لتجديد عقده، بينما حضر وحده، واعتبر ذلك أسلوباً للضغط عليه، ورغم ذلك خرج الاجتماع من دون نتيجة.

جلسة

طلب نادٍ ينافس في البقاء مبلغاً خيالياً من نادٍ منافس في دوري الخليج العربي، خلال جلسة للتفاوض على تبادل لاعبين، استعداداً للموسم المقبل.

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